Das Bödikerhaus an der Steintorstraße, Ecke Bahnhofstraße in Haselünne, wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Foto: Quelle: Heimatvereins Haselünne, Repro und Bearbeitung: Kronabel up-down up-down Früher Sitz von Raubrittern Wohnen statt Gewerbe: Grundstück in Haselünne hat lange Geschichte Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.07.2023, 12:26 Uhr

Im Wohn- und Geschäftshaus an der Kreuzung Steintor-/Bahnhofstraße in Haselünne soll im Erdgeschoss auf den bisherigen Gerwerbeflächen Wohnen gestattet werden. Das Grundstück spielte in der langen Geschichte der Korn- und Hansestadt eine wichtige Rolle.