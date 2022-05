Anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums findet am Sportplatz in Haselünne ein großes Familienfest statt. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper 750 Meter lange Aktionsmeile Großes Familienfest zum Geburtstag der Stadt Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.05.2022, 07:12 Uhr

Kinder und Jugendliche in Haselünne sowie deren Eltern sollten sich den 10. Juli freihalten. Rund um den neuen Sportplatz und der sanierten Stadthalle an der Lingener Straße gibt es an diesem Sonntag ein Familienfest anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums. Wir verraten, was genau geplant ist.