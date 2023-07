Mit einem mobilen Schwerlastkran der Firma Wagenborg wurden die Brückenteile, die mit mehreren Schwertransportern nach Haselünne gebracht worden waren, an ihren Bestimmungsort über der Hase gehoben. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Mit Kran eingehängt Große Bauteile für Piusbrücke in Haselünne sind endlich da Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.07.2023, 15:29 Uhr

Der Bau der Piusbrücke in Haselünne ist am Dienstag mit großen Schritten vorangegangen. Ein großer Autokran hat mehrere Brückenteile, die in einem Werk vorgefertigt wurden, auf die Fundamente gehoben.