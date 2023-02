In einem Geflügelbestand in Haselünne wurde in der vergangenen Woche der Ausbruch der Vogelgrippe festgestellt. Symbolfoto: dpa/Patrick Peul up-down up-down Aufstallung angeordnet Geflügelpest in Haselünne: 23.400 Tiere bereits getötet Von Jana Probst | 27.02.2023, 12:55 Uhr

In einem Geflügelbestand in Haselünne wurde in der vergangenen Woche der Ausbruch der Vogelgrippe festgestellt. Von der Schutz- und der Überwachungszone, die nun in Kraft treten, sind fast 100 Betriebe und 160 Hobbyhalter betroffen.