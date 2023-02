Am Freitagmorgen ist es in Haselünne zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei von einem Lkw erfasst. Foto: NWM-TV up-down up-down 64-Jähriger in Lebensgefahr Fußgänger von Lkw erfasst: B213 nach Unfall in Haselünne wieder frei Von Jana Probst | 03.02.2023, 09:40 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Freitagmorgen ist es in Haselünne zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Straße musste zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.