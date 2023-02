Am Freitagmorgen ist es in Haselünne zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: NWM-TV up-down up-down B213 war zeitweise gesperrt Fußgänger stirbt nach Unfall in Haselünne: Zusammenprall mit Lkw Von Jana Probst | 03.02.2023, 09:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Freitagmorgen ist es in Haselünne zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei von einem Lkw erfasst und verstirbt in Folge. Die Straße musste zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.