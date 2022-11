Die Stadthalle an der Lingener Straße in Haselünne ist aufwendig saniert und erweitert worden. Hier kann die Fußball-WM geguckt werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Deutsche Spiele auf Leinwand Fußball-WM wird in Stadthalle in Haselünne übertragen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.11.2022, 07:12 Uhr

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „750 Jahre Stadt Haselünne“ ermöglicht die Kommune in der Stadthalle an der Lingener Straße die Übertragung der deutschen Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.