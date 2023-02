Auch am Wasserturm werden sich am 9. Frühjahrsmarkt Vereine und Verbände präsentieren. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Geschäfte am Sonntag geöffnet Frühjahrsmarkt in der Innenstadt von Haselünne Von Reinhild Wilmes | 15.02.2023, 12:52 Uhr

Das Verein Haselünner Stadtmarketing freut sich schon jetzt auf den den 9. Frühjahrsmarkt in der Korn- und Hansestadt Haselünne, der am 1. und 2. April stattfindet. Auch die Einzelhändler haben am Sonntag für Besucher geöffnet.