Sanierungsarbeiten dauern an Freibad in Haselünne schließt - Hallenbad öffnet erst Ende Oktober Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.09.2023, 14:37 Uhr Das Hallenbad (Schwimmbad) in Haselünne wird erst Ende Oktober die Sommerpause beenden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Am Freitag, 29. September schließt das Freibad in Haselünne. Das Hallenbad, in dem gerade Sanierungsarbeiten stattfinden, wird aber erst Ende Oktober wieder öffnen. Das sind die Gründe.