Im Engelbertswald bei Klosterholte ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der Fluglehrer - und frühere Feuerwehrmann - Oliver Hankofer unterstützte die Löscharbeiten mit Luftbildern und genauen Koordinaten des Brandes. Foto: Oliver Hankofer up-down up-down Fluglehrer unterstützt Feuerwehr Flächenbrand im Engelbertswald an der Bawinkeler Straße in Klosterholte Von Carsten van Bevern | 04.09.2022, 16:49 Uhr

Im Engelbertswald an der Bawinkeler Straße in Klosterholte ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der Fluglehrer – und frühere Feuerwehrmann – Oliver Hankofer unterstützte die Löscharbeiten mit Luftbildern und genauen Koordinaten des Brandes.