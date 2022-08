Seit mehr als drei Wochen brennen große Waldflächen in der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien. Nun helfen auch Feuerwehrleute aus dem Emsland bei der Brandbekämpfung. FOTO: Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz up-down up-down In Emsbüren gestartet Feuerwehrleute aus dem Emsland bei Waldbränden in Sachsen im Einsatz Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.08.2022, 13:12 Uhr

Seit Sonntag sind mehrere Feuerwehrleute aus dem Emsland bei Waldbränden in der Sächsischen Schweiz aktiv. Sie hatten sich am frühen Sonntagmorgen in Emsbüren getroffen.