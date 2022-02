Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Technischer Defekt Feuerwehr Haselünne muss brennendes Auto löschen Von Dominik Bögel | 27.02.2022, 09:18 Uhr

In Haselünne ist am Samstag ein Auto in Brand geraten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.