Anton Bersheminski hat in Haselünne die Firma ACB Detailing Fahrzeugaufbereitung eröffnet. Sein Job besteht überwiegend aus Handarbeit. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Reinigung per Hand Fachbetrieb für Fahrzeugaufbereitung in Haselünne eröffnet Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.03.2023, 08:11 Uhr

Anton Bersheminski hat an der Bödikerstraße in Haselünne ACB Detailing, eine kleine Fachfirma für Fahrzeugaufbereitung, eröffnet. In seinem Job ist viel Handarbeit gefragt.