Zufrieden mit dem ersten Jahr im „Haus am See“ in Haselünne ist Andreas Wehry. Im Hintergrund zu sehen ist die sanierte Terrasse mit der neuen, flexiblen Überdachung. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Blues-Abend am Freitag Events sollen neue Terrasse am „Haus am See“ in Haselünne beleben Von Daniel Gonzalez-Tepper | 02.06.2022, 07:12 Uhr

Der neue Inhaber der Hotel-Gastronomie am Haselünner See, Andreas Wehry, hat viel Geld in eine neue Überdachung des Außenbereichs, den Boden und moderne Möbel gesteckt. Nun sollen Veranstaltungen mit Blick auf den See das Haus beleben. Los geht es am 3. Juni.