Investition von 17 Millionen Euro Esders GmbH in Haselünne wird für fünf Jahre zur Großbaustelle Von Hermann-Josef Mammes | 04.09.2023, 16:39 Uhr So soll der Firmensitz der Esders GmbH in Haselünne im Jahr 2028 aussehen. Grafik: Architekten Radke/Heiner Wittwer.noz up-down up-down

Die Esders GmbH in Haselünne baut den Firmensitz in der Hammer-Tannen-Straße komplett um. Für insgesamt 17 Millionen Euro entsteht so der „Esders Tech Campus“.