In diesem Nadelwald in Haselünne könnten bald Windräder drehen. Es gibt konkrete Planungen für einen Windpark. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down 13 Windräder in Planung Emsland: Hier könnte der erste Windpark im Wald entstehen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.03.2023, 12:49 Uhr

Gleich zwei neue Windparks sind in Haselünne geplant. Einer davon könnte der erste in einem Wald im Emsland sein. Bürger können sich voraussichtlich an beiden Projekten beteiligen.