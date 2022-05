Die Polizei sucht nach Zeugen. FOTO: imago images / Die Videomanufaktur (Symbolfoto) Polizei sucht Zeugen Einbrecher wird in Haselünne auf frischer Tat ertappt Von Kristina Müller | 17.05.2022, 11:47 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus in Haselünne eingebrochen.