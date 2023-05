Die „Alpenrutsche“ ist eine der Hauptattraktionen des „Dschungelcamp“ am 12. Mai in Haselünne. Foto: Werbekreis Haselünne up-down up-down Aktion zu Muttertag Statt Piraten: „Dschungelcamp“ soll Kinder zum Markt in Haselünne locken Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.05.2023, 13:35 Uhr

Am Markt in Haselünne findet am Samstag, 13. Mai zum ersten Mal ein „Dschungelcamp“ statt. Es soll Kinder mit ihren Eltern am Muttertags-Wochenende in die Innenstadt locken. Auf diese Attraktionen und Angebote dürfen sich die Besucher freuen.