Immer wieder kommt es an der Skateranlage hinter der Stadthalle in Haselünne zu Vandalismus und anderen unschönen Dingen. FOTO: Stadt Haselünne Ärger über Vandalismus Droht Skateranlage in Haselünne die Schließung? Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.06.2022, 09:12 Uhr

Immer wieder kommt es an der Skateranlage am Friedrich-Berentzen-Weg in Haselünne zu Sachbeschädigung und Müll, der achtlos auf dem Boden landet. Nun macht die Stadt den Nutzern der Anlage eine klare Ansage.