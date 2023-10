Bereits vor mehreren Jahren hatten Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Haselünne entschieden, den Altbau aus den 1960er und 1970er Jahren abzureißen und an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. „Er bietet auf einer fast gleichen Grundfläche etwa 50 Prozent mehr Nutzfläche und ist energietechnisch auf sehr hohem Niveau“, erklären die Vorstandsmitglieder Andreas Knief und Oliver Pohl.

Nach etwa zwei Jahren Bauzeit ist der Neubau der Volksbank an der Hasestraße in Haselünne fertig. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Der Abriss erfolgte ab Mai 2021, die Baugenehmigung wurde im Oktober 2021 erteilt. Nach fast genau zwei Jahren Bauzeit finden aktuell letzte Handwerker-Arbeiten sowie der Einzug statt.

Immobilien-Tochter ist in Gebäude am Krummen Dreh gezogen

Bereits umgezogen ist die Immobilien-Tochter der Bank, die nun im Gebäude am Krummen Dreh zu finden ist, der 2019 gebaut wurde. An dieses Gebäude wurde entlang der Hasestraße angebaut, dort ist nun der eigentliche Bankbereich zu finden.

Blick von hinten auf das neue Gebäude der Volksbank Haselünne. Dort befinden sich Parkplätze und die Zufahrt zur Tiefgarage. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Mitarbeiter sind persönlich oder über Video erreichbar

Im Erdgeschoss gibt es einen Servicebereich mit Geldautomaten, Auszugsdruckern und Schließfächern und zwei Serviceberater-Plätzen.

An diesen Plätzen im Eingangsbereich des Neubaus sind werktags fast immer Berater der Volksbank zu finden. Rechts geht es weiter zu den Beratungsräumen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Zu finden ist dort auch ein „Video-Cube“, bei dem Kunden von 8 bis 18 Uhr (Freitags bis 13 Uhr) auf Knopfdruck einen Berater über einen Video-Bildschirm erreichen.

Per Knopfdruck meldet sich an diesem Gerät ein Mitarbeiter, der per Video zugeschaltet wird. Bei diesem Beispiel sitzt er in der Geschäftsstelle in Lähden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Dahinter folgen 15 Beratungsräume, die optisch und thematisch alle unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt zum Beispiel einen Korn- und Hansemarkt-Raum mit ganz alten Möbeln.

Die 15 Beratungsräume sind alle unterschiedlich gestaltet. Zu sehen ist hier der „Korn- und Hansemarkt-Raum" mit alten Möbeln und Kunststoff-Boden in Kopfsteinpflaster-Optik. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Außerdem wurden ein Hahnenmoor-Raum, der ans Moor erinnert, oder ein Familienraum mit Lampen, die an Wolken erinnern, gestaltet. Auch die Themen Radfahren, Sport/Vereine oder Landwirtschaft wurden aufgegriffen.

Bei diesem Beratungsraum stehen Familien im Vordergrund. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Mitarbeiter haben keine eigenen Schreibtische mehr

Im Rest des Erdgeschosses und in großen Bereichen des 1. Obergeschosses gibt es etwa 65 Arbeitsplätze, die die Mitarbeiter tageweise über eine Webseite buchen können. Die Beschäftigten der Bank haben also keine eigenen Schreibtische mehr. Flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office gehören bei der Volksbank dazu. „Viele Vollzeitkräfte sind aber trotzdem oft an vier oder fünf Tagen im Bankgebäude“, sagt Pohl.

Die Mitarbeiter der Volksbank Haselünne haben keine eigenen Schreibtische mehr. Die Arbeitsplätze werden flexibel genutzt und können über eine interne Webseite gebucht werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Es gibt Rückzugsmöglichkeiten zum Telefonieren oder bei Ruhebedarf.

An solchen „Ruheinseln" können die Mitarbeiter ihre Pausenzeiten verbringen oder sich bei Ruhebedarf zurückziehen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Auch der Vorstand will sich am Prinzip „Shared Desk“ („Gemeinsamer Schreibtisch“) beteiligen und (zumindest zeitweise) Seite an Seite mit den Beschäftigten arbeiten. Der Vorstand hat aber auch noch ein eigenes Büro im 1. Obergeschoss für vertrauliche Gespräche, das sich Oliver Pohl und Andreas Knief aber teilen.

Kreativagentur Bude 22 erhält Video- und Fotostudio

Im 2. Obergeschoss erhält die Kreativ-Agentur Bude 22, ebenfalls eine Tochter der Bank, einen Bereich, zu dem auch ein Video- und Foto-Studio gehört, und es gibt einen großen Veranstaltungsraum, der unterteilt werden kann.

Hier entsteht das Video- und Fotostudio der Kreativagentur Bude 22. Die Technik war bei Entstehung des Bildes noch nicht eingezogen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Zudem gibt es hier einen großen Mitarbeiterraum inklusive Küche. Im ganzen Gebäude verteilt gibt es persönliche Schließfächer für die Mitarbeiter. Schränke für Akten gibt es nicht, weil fast alles digitalisiert wurde. Es gibt einen „Digitalisierungsraum“, in dem Unterlagen gescannt werden.

Große Schränke für Akten gibt es im Neubau der Volksbank Haselünne nicht. Die Bank hat alle Prozesse digitalisiert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Dank PV-Anlage und Wärmepumpe ist Neubau umweltschonend

Im Keller gibt es eine Tiefgarage und einen Raum, in dem Fahrräder abgestellt werden können. Insgesamt gibt es nun (inklusive draußen) 52 Pkw- und 59 Fahrrad-Stellplätze, bisher waren es 28 und 13. In der Tiefgarage gibt es sechs Ladesäulen für E-Autos. Auf den Dächern hängt eine Photovoltaikanlage (Gesamtleistung: 45,36kWp).

Auf dem Dach des neuen Bankgebäudes befindet sich eine große Photovoltaikanlage. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Geheizt wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Das gesamte Gebäude ist klimatisiert. Einen Großteil der Aufträge haben Firmen aus der Region erhalten, betont der Vorstand. Investiert wurde ein mittlerer einstelliger Millionen-Betrag. Dank eines Aufzugs ist das Gebäude nun barrierefrei.

Diese Küche dürfen die Mitarbeiter für Pausen nutzen, er gehört aber auch zum Veranstaltungsbereich im Obergeschoss. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Ausweichflächen wieder an Eigentümer übergeben

Die Volksbank Haselünne hat derzeit 87 Mitarbeiter, davon elf im Immobilienbereich und sechs bei der Kreativagentur Bude 22. Die bisher angemieteten Ausweichflächen an der Hasestraße 22 und Neustadtstraße 34 wurden wieder an die Eigentümer übergeben. Ins Erdgeschoss an der Neustadtstraße zieht bald ein Kiosk von Julius Frilling.