Bernd Nordzieke ist einer der ersten Nutzer des Coworking-Space, das die Stadt Haselünne im Gebäude der Klimawerkstatt am Markt eingerichtet hat. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Angebot in Klimawerkstatt Diese Haselünner nutzen den Coworking-Space am Markt regelmäßig Von Daniel Gonzalez-Tepper | 06.03.2023, 13:59 Uhr

Einen Coworking-Space bietet die Stadt Haselünne seit einigen Wochen im Gebäude der Klimawerkstatt am Markt. Zwei Haselünner nutzen das Angebot eines vorübergehend buchbaren Arbeitsplatzes regelmäßig. Was treibt sie an?