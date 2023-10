Eröffnet wird die Haselünner Herbstkirmes am Samstag, 21. Oktober 2023, um 14.30 Uhr. Für Kinder gibt es zum Auftakt des Kirmestrubels Freifahrten auf den Fahrgeschäften.

Dazu gehören in diesem Jahr nach Angaben der Stadt Haselünne ein Autoscooter, der Musik-Express, das Rundfahrgeschäft „Break Dance“, der „Crazy Dancer“ (auch als „Scheibenwischer“ bekannt), ein 3D-Fun-Labyrinth sowie mehrere Kinder- und Bodenkarussells. Beim Adventure Bungee können Kinder und Jugendliche an Gummiseilen in die Höhe springen.

Natürlich darf auch der Autoscooter auf der Kirmes in Haselünne nicht fehlen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Am Samstagabend findet gegen 21 Uhr auf dem Deich gegenüber der Distelweide (also auf der anderen Seite der B213) das traditionelle Feuerwerk statt. Am Sonntag öffnen zudem die Einzelhandelsgeschäfte in der Haselünner Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Am Montag ist ab 14 Uhr auf der Kirmes Familientag, an allen Geschäften wird ein besonderes Angebot vorgehalten. An diesem Abend endet auch der Kirmestrubel.

Parkmöglichkeiten finden Kirmes- und Innenstadtbesucher unter anderem auf der Hofstätte, an der Ecke Meppener Straße/Holzbaumweg, an der Molkereistraße, Hammer Straße, Konrad-Adenauer-Straße sowie auf dem Bödikerparkplatz und in der Bahnhofstraße. Möglich ist auch ein Parken im Naherholungsgebiet „Am See“, von dort gibt es einen Zugang zum Kirmesplatz durch den Tunnel unter der B213.