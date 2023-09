Zwischen Freitag, 15. September um 14 Uhr, und dem darauf folgenden Samstag um 18 Uhr kam es in der in der Laurentiusstraße in Lehrte bei Haselünne gelegenen Kirche zu dem Diebstahl.

Schadenshöhe ist laut der Polizei noch unklar

Nach Angaben der Polizei öffneten die bislang unbekannten Täter in der Kirche dabei gewaltsam eine Opferkerzen-Kasse. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 entgegen.