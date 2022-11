Polizei Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Täter erbeuten Schmuck Diebe geben sich in Haselünne als Bauarbeiter aus Von Wilfried Roggendorf | 24.11.2022, 12:48 Uhr

Ein dreister Diebstahl hat sich am Mittwoch, 23. November, gegen 15 Uhr in Haselünne ereignet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, unangemeldete Fremde in die Wohnung zu lassen.