Unter anderem in das Freibad investiert die Stadt Haselünne im kommenden Jahr. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Freibad, Schulen, Brücke Rekord-Haushalt: In diese Projekte investiert die Stadt Haselünne 2023 Von Daniel Gonzalez-Tepper | 16.12.2022, 17:16 Uhr

Mit einem Rekord-Haushalt und Investitionen in noch nie da gewesener Höhe geht die Stadt Haselünne in das Jahr 2023. Investiert wird unter anderem ins Freibad, in mehrere Schulen und in die Piusbrücke.