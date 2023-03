Eine mobile statt eine fest installierte Ampel regelt seit einigen Tagen den Verkehr an der Kreuzung B213/B402 in Haselünne. Grund sind mehrere Schwertransporte. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Schwertransporte unterwegs Darum wurden in Haselünne und Meppen Ampeln demontiert Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.03.2023, 14:14 Uhr

In Haselünne und Meppen wurden an den Bundesstraßen 213 und 402 mehrere Ampeln und Schilder abgebaut und durch mobile Lösungen ersetzt. Zu tun hat dies mit mehreren Schwertransporten, die in Richtung Sögel rollen.