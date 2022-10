Wer sich den Verlauf der Balken von rechts nach links ansieht, der erkennt, dass sie verbogen sind. Daher musste die Stadt umgehend handeln. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Dachbalken hingen durch Dach des Altbaus an Oberschule in Haselünne ist marode Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.10.2022, 10:19 Uhr

An der Bödiker Oberschule in Haselünne wird derzeit am Dach des Altbaus gearbeitet. Bereits im Sommer waren massive Schäden zu Tage getreten.