Tmiman Shukri Daoud Mirzah bekommt den Ehrenamtspreis von Bürgermeister Werner Schräer überreicht. FOTO: Gerd Mecklenborg Bürgermeister vergibt Preis Haselünner feiern 750. Geburtstag mit Bürgerempfang Von Gerd Mecklenborg | 26.03.2022, 14:02 Uhr

Haselünne rühmt sich, die älteste Stadt des Emslandes zu sein. Fest steht, dass die Stadt in diesem Jahr ihren 750. Geburtstag feiert. Das ist ein Grund zum Feiern: Am Freitag ging es los mit dem offenen Bürgerempfang in der Stadthalle.