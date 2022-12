Caroline Wille ist Geschäftsführerin von „Bude 22“, einer Kreativagentur an der Hasestraße 22 in Haselünne. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Startup an der Hasestraße Werbung mit virtueller Realität: Das steckt hinter Bude 22 in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.12.2022, 13:12 Uhr

An der Hasestraße 22 in Haselünne hat vor wenigen Wochen die „Bude 22“ eröffnet. Die neu gegründete Kreativagentur bietet unter anderem Werbung mit virtueller Realität und künstlicher Intelligenz an. Solche Projekte bedeuten viel Arbeit für das noch kleine Team.