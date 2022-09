Etwa dreimal so viel Platz als bisher stehen den Inhabern des Blumen-Ateliers sowie den fünf Mitarbeitern am neuen Standort zur Verfügung. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down 600.000 Euro investiert So sieht es im neuen Blumen-Atelier in Haselünne aus Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.09.2022, 16:45 Uhr

600.000 Euro haben Waltraud Fischer und ihre Tochter Meike in einen Neubau für ihr Blumen-Atelier in Haselünne investiert. So sieht es in dem Gebäude an der Straße Am Schullenriedengraben aus.