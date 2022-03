Rückblickend hätte Christian Gebolis für seine Backmeisterei in Haselünne keine Corona-Soforthilfe beantragen sollen. FOTO: Harry de Winter „Hätte besser Hände in den Schoß gelegt“ Betreiber der Backmeisterei Haselünne bereut Corona-Soforthilfe Von Harry de Winter | 02.03.2022, 17:23 Uhr

Eigentlich sollte die Corona-Nothilfe Firmen in der Krise helfen. Christian Gembolis von der Backmeisterei in Haselünne bereut es heute, diese in Anspruch genommen zu haben. Warum?