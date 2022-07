Nach einem positiven Corona-Test gilt auch weiterhin eine Quarantäne von mindestens fünf Tagen. Das nehmen offenbar nicht alle ernst. (Symbolfoto) FOTO: IMAGO/Felix Schlikis up-down up-down Bürgermeister appelliert an Bürger Besuchten Corona-Infizierte in Haselünne bewusst Partys? Von Daniel Gonzalez-Tepper | 02.07.2022, 17:12 Uhr

Eine Anmerkung von Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer lässt vermuten, dass es einige Bürger in der Korn- und Hansestadt mit der häuslichen Isolation nicht so ernst nehmen, wenn sie an Corona erkrankt sind.