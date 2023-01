Den ganzen Tag über gesperrt war am Mittwoch der Bahnübergang an der Lähdener Straße in Haselünne. Dort wird eine neue Schranken- und Signalanlage aufgebaut. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Meerstraße und Lähdener Straße Bahnübergänge in Haselünne zeitweise gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.01.2023, 18:23 Uhr

Autofahrer in Haselünne mussten am Mittwoch im Bereich der Lähdener Straße Umwege in Kauf nehmen. Noch bis Ende März kann es an zwei Bahnübergängen immer wieder zu Sperrungen kommen.