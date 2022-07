Der Großteil der Gäste wird die Mehrzahl des zu sehenden Handwerks wohl nur noch aus Erzählungen kennen. So soll man all das bestaunen können, was anno dazumal zu einem ordentlichen Markt einfach dazugehörte: Schreiner, Steinmetz, Frauen an Spinnrädern, Weber, Hauben- und Puppenmacher, Korbflechter, Zylinder- und Zigarrenmacher, Blumenbinder, Töpfer, Glasbläser, Mützenmacher usw. Mehr als 150 Anmeldungen von Darbietenden liegen bereits vor, so Uwe Hilm, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Korn- und Hansemarkt Haselünne.

Zu den weiteren Darbietungen der diesjährigen Veranstaltung werden darüber hinaus Zauberer, Theater- und viele musikalische Gruppen zählen, die an den drei Tagen unabhängig voneinander zu hören und zu sehen sind.

Das Motto der 16. Auflage des Korn- und Hansemarktes steht im Kontrast zu dem von vor zwei Jahren, als mit der Pest ein eher düsteres Kapitel szenisch umgesetzt wurde: „Zirkus und fahrendes Volk“. Mehr lesen Sie am Freitag in Ihrer Tageszeitung.

Nähere Info: www.korn-und-hansemarkt.de