Bereits seit einigen Tagen werden die Stände für den Korn- und Hansemarkt am alten K+K-Gelände vormontiert. Ab Montag, 5. September, folgt der Aufbau in der Stadtmitte. Foto: Verein Korn- und Hansemarkt up-down up-down Straßen in Stadtmitte gesperrt Aufbau für Korn- und Hansemarkt beginnt am Montag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.09.2022, 11:45 Uhr

Am Montag, 5. September, beginnen in Haselünne die Aufbauarbeiten für den Korn- und Hansemarkt. Deswegen kommt es im gesamten Innenstadtbereich in den darauffolgenden Tagen zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.