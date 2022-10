Vier bis sechs Wochen wird der Haselünner Lutz Kohne im Frühjahr allein auf hoher See verbringen: Er segelt von Boston aus über den Atlantik nach Frankreich. Foto: Lutz Kohne up-down up-down Logo NEO Auf altem Segelboot ohne GPS Vier Wochen allein auf hoher See: Lutz Kohne aus Haselünne segelt über den Atlantik Von Jana Probst | 27.10.2022, 12:40 Uhr

Lutz Kohne aus Haselünne will im kommenden Frühjahr ganz allein den Atlantik überqueren - in einem 40 Jahre alten Segelboot, ohne GPS und ohne Kontakt zur Außenwelt für mehr als einen Monat. Die Strapazen nimmt er auf sich, um sich in ein paar Jahren einen noch größeren Traum zu erfüllen.