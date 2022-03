Andre Konowski und sein Alfa Romeo GTV6. FOTO: Harry de Winter Über 100 Stunden Arbeit Haselünner will mit Oldtimer GTV6 zum „Kult-Blech-Café“ Von Harry de Winter | 16.03.2022, 17:10 Uhr

Über 100 Stunden Arbeit hat Andre Konowski aus Haselünne in seinen Oldtimer gesteckt. Jetzt will er den Alfa Romeo GTV6 beim Kult-Blech-Café im April in Meppen seinen Klubkollegen präsentieren.