Seit Jahren verkommt das frühere Hotel- und Gasthof-Gebäude an der Meppener Straße in Haselünne. Nun wurden dort Container aufgestellt und Bagger aufgefahren. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Aufräumarbeiten zu sehen Es tut sich etwas am „Gammelhotel“ am Ortseingang von Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.07.2022, 10:12 Uhr

Seit fast zehn Jahren verkommt das frühere Gebäude des Hotels Schulte-Brümmer an der Meppener Straße in Haselünne. Nun tut sich etwas auf dem Grundstück am Ortseingang der Korn- und Hansestadt.