Los geht es: Der Hauptlauf über zehn Kilometer begann am Freitag um 19 Uhr. Foto: Reinhild Wilmes up-down up-down Deutlich mehr Teilnehmer als 2022 Altstadtlauf in Haselünne: Das sind die Sieger Von Mirco Moormann | 06.05.2023, 12:20 Uhr

Auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht ganz mitspielte, gingen beim Altstadtlauf in Haselünne viele Teilnehmer an den Start. Hier gibt es Bilder und Ergebnisse.