„Abiwood - die Stars gehen, die Fans bleiben“ lautet das Motto des Abiturjahrgang 202/2023 am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Abschluss am Kreisgymnasium 2023 Diese Zukunftspläne haben Abiturienten aus Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.06.2023, 12:47 Uhr

Am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne haben am Freitag 50 Abiturienten ihr Abschlusszeugnis bekommen. Wir haben einige Abiturienten nach ihren Zukunftsplänen befragt.