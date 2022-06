FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Die neue Abbiegespur auf der Hammer Straße in Haselünne ist fertig. Hammer Straße wieder frei Abbiegespur in neues Gewerbegebiet in Haselünne ist fertig Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.06.2022, 10:34 Uhr

Die Kreisstraße 223 Richtung Lehrte, die in Höhe des neuen Gewerbegebietes Hammer Tannen in Haselünne gesperrt war, ist wieder frei. Die Abbiegespur in das neue Gewerbegebiet ist fertig.