Täter machten nur geringe Beute Einbruch in Büro der Haselünner Kirchengemeinde

Haselünne. Über Weihnachten sind unbekannte Täter in Räumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde St. Vinzentius Haselünne eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter eine Scheibe zu den Räumlichkeiten an der Straße „Krummer Dreh“ ein und drangen in die Büroräume vor. Die Büros wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Möglicherweise wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Der Schaden an der Scheibe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich am zweiten Weihnachtstag zwischen 8.30 Uhr und 15.40 Uhr. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen habe, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter Telefon 05961/955820 zu melden.