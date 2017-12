Premiere am Burgmannshof Über 300 Haselünner singen Weihnachtslieder

Haselünne. Zum ersten offenen Weihnachtsliedersingen des Stadtmarketingvereins auf dem Westerholtschen Burgmannshof in Haselünne hatten sich mehr als 300 Besucher eingefunden.

Am Vorabend des Heiligabends hatte der Haselünner Stadtmarketing nach Ladenschluss alle an alten deutschen Weihnachtsliedgut Interessierten eingeladen. Gezielt wurden einige Chöre angesprochen, berichtete Elisabeth Vocke vom Stadtmarketing. „Mit dieser großen Anzahl an Sängerinnen und Sänger haben wir aber nicht gerechnet. Alle vorbereiteten Liedertexte sind restlos vergriffen“, erzählte Vocke sichtlich erfreut über die große Resonanz.

Mit Lichtern und Kerzen

Ob jung oder alt, Jugendliche, junge Familie; viele zog es zum nur mit einigen Lichtern und vielen Kerzen beleuchteten Westerholtschen Burgmannshof. Vereinzelt wurde auch der Weihnachtsbesuch mit zum Liedersingen genommen. Da die Liedertexte nicht ausreichten, zückte der eine oder andere sein Smartphone und lud sich den entsprechenden Liedertext kurzerhand auf seinen Bildschirm.

„Morgen, Kinder, wird’s was geben“, „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“, „Kommet, ihr Hirten“, „Macht hoch die Tür“ und „O, du fröhliche“ waren nur einige der insgesamt über 15 gesungenen Lieder, die Elisabeth Berens an der Gitarre begleitete. Zum Finale intonierte Wilfried Peters das „Stille Nacht“ mit der Trompete. Schließlich gab sich der „Haselünner Chor“ mit „Tochter Zion“ eine eigene Zugabe.

Nach gut 90 Minuten waren viele aufgrund des kalten Windes durchgefroren und gingen beschwingt durch das gemeinsame Singen nach Hause. Alleine das Servicepersonal an der Glühweinbude kam gehörig ins Schwitzen beim Servieren von heißen Glühwein und Punsch. Ein erneutes offenes Weihnachtsliedersingen soll es auch 2018 geben.