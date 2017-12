Unter Vorwand aus dem Haus gelockt 77-Jährige wird in Haselünne Opfer eines Trickdiebstahls

77-Jährige wird in Haselünne Opfer eines Trickdiebstahls MEC öffnen

Haselünne. Eine 77-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag an der Hasestraße in Haselünne Opfer eines Trickdiebstahles geworden.