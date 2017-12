Glücksfee Jonna zieht Preise Holterin gewinnt Auto bei Haselünner Weihnachtstombola

Haselünne. Einen nagelneuen VW Up oder einen Warengutschein im selben Wert hat Christa Flint aus Holte bei der Weihnachtstombola des Werbekreises Haselünne gewonnen.

Glücksfee Jonna Schnakenberg hatte die Gewinne gezogen. Christa Flint hatte genau eine Karte ausgefüllt. Sie freute sich besonders über das Auto, das „gerade zur rechten Zeit kommt“. Der Werbekreis bedankt sich nach Angaben des Vorsitzenden werner Heckmann „für die Unterstützung beim Autohaus Schwarte“.

Die weiteren Gewinner

Die weiteren Gewinne gehen an: Warengutschein 500 Euro: Klaus Ludden Dorfstr. 13 Börger; Warengutschein 200 Euro: Annemarie Schröder Fasanenweg 34 Haselünne; Warengutschein 100: Marlena Gadulski, Am Broägeler Wald 6, Werlte; Ursula Schmidt, Südesch 8, Herßum; Henning Többen, Berßenerstr. 21, Hüven; Kerstin Knobel, Auf dem Palmberg 7, Löningen; Adelheid Schmitz, Zum Emsdeich 5, Haren; Veronika Wilming, Zum Dickbruch 2, Lengerich; Sandra Dieker, Dohrenerstr. 2 a, Haselünne; Warengutschein 50 Euro: Marianne Schulten, Finkenstr. 32, Meppen; Sarah Lenz, Nelkenstr. 18, Herzlake; Ralf Arndt, Lehmkuhle 6, Meppen; Andrea Herrmann, Kornweg 6, Langen; Wilma Koch, Moorstr. 18, Kettenkamp; Andrea Herrmann, Kornweg 6, Langen; Anneliese Helmig, Sielkamp 4, Meppen; Ursula Tater, Im Westeresch 3, Haselünne; Monika Lüken, Im Sande 4 Bawinkel; Silvia Egbers, Am Großen Esch 3, Westerloh.

Die Gewinne können im Schuhhaus Brümmer, Steintorstraße in Haselünne abgeholt werden.