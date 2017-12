Schnöink und Esders geehrt Seit 60 Jahren in der Feuerwehr Haselünne

Haselünne. Im Rahmen einer Feierstunde konnte der Stadtbrandmeister Markus Schüler mehrere Angehörige der Feuerwehr Haselünne für langjährige Mitgliedschaft ehren.

Schüler würdigte die Verdienste aller Jubilare in einer persönlichen Ansprache. Besonders ging er auf die 60-jährige Mitgliedschaft von Hubert Schnöink und Theo Esders ein. Beide gehörten über viele Jahre zur Führungsriege der Wehr. Erster Hauptbrandmeister Schnöink war von 1988 bis 1994 Stadtbrandmeister, Oberbrandmeister Esders jahrelang Schriftführer im Kommando. Ausdrücklich würdigte er die Ehefrauen. Ohne deren Verständnis sei Feuerwehr in dieser Form nicht möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Arbeit unverzichtbar

Oberbrandmeister Christoph Abeln gehört der Wehr seit 40 Jahren an. Auch er zählte viele Jahre zur Führungsriege und übernahm das Amt des Schriftführers von Theo Esders. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde der stellvertretende Stadtbrandmeister Leo Menger geehrt. Dieses Amt führt Menger seit 2007 in der Feuerwehr Haselünne aus. Seine Arbeit sei für die Wehr unverzichtbar, merkte Schüler an. Alle Geehrten erhielten ein individuelles Präsent aus den Händen des Stadtbrandmeisters. Bürgermeister Werner Schräer überbrachte die Grüße von Rat und Verwaltung und bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden, insbesondere aber bei den Jubilaren für deren ehrenamtliche, unbezahlbare Arbeit. Auch Schräer hob die Leistungen der Ehefrauen und Familien hervor. Dies sei nicht selbstverständlich.

Acht Neuaufnahmen

Als Fundament der Wehr bezeichnete der Bürgermeister mit Blick auf die Jubilare die Alters- und Ehrenabteilung. Ohne deren langjährige, unermüdliche Arbeit könne eine Wehr nicht bestehen. Brandabschnittsleiter Josef Cordes nahm die Ehrungen im Namen des Landes Niedersachsen und des Feuerwehrverbandes Niedersachsen vor. Kameradschaft sei ein oft genanntes Schlagwort bei der Feuerwehr. Mit Blick auf den voll besetzten Saal wird diese in Haselünne auch gelebt, meinte Cordes. Auch Neuaufnahmen gab es an diesem Abend. Insgesamt legten acht junge Frauen und Männer ihren Eid ab. Sie verstärken nun die Einsatzabteilung. Schüler mahnte sie zur Pflichterfüllung und Kameradschaft.