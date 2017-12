Weißer Sand statt Schnee Haselünnerin verbringt Weihnachten in Indonesien

Haselünne. 30 Grad, Wasser mit Badewannentemperatur, häufige Niederschläge. Die Haselünnerin Julia Wilmes erlebt dieses Jahr alles andere als weiße Weihnachten. Die 25-Jährige lebt seit Anfang September in Indonesien. In Tangerang, arbeitet an der deutschen Auslandsschule im nicht weit entfernten Jakarta.

Dort ist sie noch bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres, also bis Anfang Februar 2018, an der deutschen Schule tätig, sammelt praktische Erfahrung, bevor sie in Deutschland ihr Referendariat beginnt. „Richtiges Berufsleben“ nennt die junge Emsländerin das, was sie in ein paar Monaten in der Heimat erwartet. Vorher wollte sie „noch einmal die weite Welt sehen und in eine andere Kultur eintauchen, weitere persönliche und auch berufliche Erfahrungen sammeln“.

Julia Wilmes studierte Förderschullehramt und machte in diesem Jahr ihren Masterabschluss an der Uni Oldenburg (Master of Education in Sonderpädagogik/Sachunterricht). Während des Studiums arbeitete sie die letzte Zeit als Vertretungslehrkraft an einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und Lernen. Asien war eins ihrer bevorzugten Ziele. „Ich war noch nie in Asien. Das Leben dort, die Kultur und die Menschen sind völliges Neuland für mich.“

Etwas Neues probieren

Nach Indonesien verschlug es sie, weil sie nicht, wie die meisten Erst-Asien-Reisenden, nach Thailand gehen wollte, sondern in ein Land, „das für mich noch sehr unbekannt ist. Ich wollte für mich persönlich etwas komplett Neues ausprobieren, um mich ganz unvoreingenommen auf Land und Leute einzulassen. Nachdem ich nach ein paar Internetrecherchen auf die Homepage der deutschen Schule in Jakarta gestoßen bin, war diese mir sofort sympathisch. Auch das erste Gespräch mit meinem jetzigen Ansprechpartner über Skype verlief super, sodass mir die Entscheidung für die Schule noch leichter gemacht wurde.“

Umstellung war groß

Die Umstellung war in den ersten Wochen groß. Das Klima, das Essen, die einheimischen Menschen und ihre Mentalität, die Religion und auch die Infrastruktur, alles war neu. Wilmes nennt ein einfaches Beispiel. „Man kann nicht einfach mal eben schnell zum Supermarkt laufen und sich ein frisches Brot usw. kaufen. Dafür gibt es hier Markthallen, in denen die verschiedensten Sorten von Obst und andere neue Kleinigkeiten angeboten werden.“

Im Alltag angekommen

Mittlerweile ist die Haselünnerin im Alltag angekommen. „Ich habe mich an das Klima und das Essen und an die lockere, entspannte und teilweise für uns strukturierten Deutschen schwer nachvollziehbare Mentalität der Menschen hier gewöhnt. Da es hier weder Bürgersteige noch einen geregelten Verkehr gibt, ist es schwer, sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortzubewegen. Wer keinen eigenen Roller, das beste und schnellste Fortbewegungsmittel hier, oder ein Auto besitzt, kann sich mit unterschiedlichen Apps einen Roller oder ein Auto bestellen. Für eine kurze Strecke mit dem Roller bezahle ich zum Beispiel 5000 IRP (Indonesische Rupiah). Das sind umgerechnet etwa 30 Cent.“

Mentalität der Indonesier

Taxifahrten führen nicht immer auf dem direkten Weg ans Ziel. „Auch dabei muss man die Mentalität der Indonesier berücksichtigen. So kann es passieren, dass die ‚Fahrer‘ bei Regen oder wenn sie den Weg nicht finden, einfach nicht kommen“, erzählt Wilmes. Schmunzeln muss sie auch, wenn sie von Einheimischen berichtet, die man nach einem bestimmten Ziel fragt. „Indonesier würden niemals sofort Nein sagen oder zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Wenn man etwa mit Händen und Füßen und gebrochenem Indonesisch nach dem Weg fragt, würden die Einheimischen niemals zeigen, dass sie dich nicht verstanden haben. So kann es schon mal vorkommen, dass sie dich einfach in die komplett andere Richtung schicken.“

Auch an das Essen musste sich die 25-Jährige gewöhnen. „Es gibt immer Reis, morgens mittags und abends, in allen Variationen. Und auch die Schärfe war am Anfang und ist immer noch ein Problem. Die frischen und außergewöhnlichen Obstsorten gleichen die Schärfe des Essens aber wieder aus. Ich habe noch nie so frische und intensiv schmeckende Mangos gegessen. An jeder Straßenecke und auch an der Schule gibt es frisch gepresste Säfte in allen Variationen. Das ist toll.“

Wohnt im Compound

Sie wohnt gegenüber der deutschen Schule in Jakarta in der BSD-City in einem sogenannten Compound. Das ist ein Wohnkomplex, der vorne und innen von Security überwacht wird und von einem Zaun umgeben ist. „Das ist hier in der Umgebung ganz normal, und ich fühle mich hier auch wirklich sicher.“

In einem Compound leben „die etwas reicheren, betuchteren Menschen.“ Die einheimischen Indonesier, die zum Beispiel von Feldarbeit oder ihrem Essensstand an der Straße leben, wohnen in dem sogenannten Kampung (Dorf). An die strikt voneinander getrennten Bereiche und die heftigen Unterschiede zwischen „Reich und Arm“ musste sich die Haselünnerin erst mal gewöhnen.

Einfache Blechhütten oder Holzhütten

Die „ärmeren“ Menschen wohnen außerhalb dieser Compounds in kleinen einfachen Blechhütten oder Holzhütten. Unglücklich wirkten sie nicht. Dadurch, dass sie kein anderes Leben kennen würden, seien sie auch mit dem, was sie haben, zufrieden. „Die Menschen, die ich bislang kennengelernt habe, Erzieherinnen und Mütter des einheimischen Kindergartens, haben immer ein Lächeln auf den Lippen.“

Beeindruckt ist die 25-Jährige von Mentalität, Offenheit und vor allem der Freundlichkeit sowohl der deutschen Kollegen als auch der indonesischen Lehrkräfte bzw. der Einheimischen allgemein. „Alle sind so nett und haben immer ein Lächeln für dich bereit. Sie bieten sofort ihre Hilfe an und laden dich zum Essen nach Hause oder zu anderen Aktivitäten ein. Neulich durfte ich zum Beispiel mit zum Tanztraining des balinesischen Tanzes. Das war sehr interessant.“

Einzelförderung

Interessant ist auch Wilmes’ Tätigkeit an der deutschen Schule Jakarta. Die meiste Zeit über gibt sie Einzelförderung in dem deutschen Zweig der trilingualen Schule und ist als Zweitkraft mit im Unterricht, oder sie übernimmt Kleingruppen von Schülerinnen und Schülern, mit denen sie spezielle Aufgabenstellungen angeht. Außerdem unterstützt sie in der indonesischen Preschool die einheimischen Lehrkräfte in den englischsprachigen Stunden wie zum Beispiel Science.

Der Unterricht in den indonesischen Klassen sei vergleichbar mit dem Unterricht an der deutschen Grundschule. „Allerdings ist er etwas anders strukturiert. So gibt es fast keine offenen Unterrichtsmethoden oder Aufgaben, bei denen die Schüler selbstständig arbeiten müssen. Es gibt viele direkte Anweisungen und kleinschrittige Arbeitsschritte. Ansonsten gibt es allerdings genauso Arbeitshefte und Lesebücher, mit denen die Lehrkräfte arbeiten.“

Und auch im indonesischen Kindergarten ist Wilmes aktiv, singt mit den Kindern deutsche Lieder, um sie früh an die Sprache zu gewöhnen. Zu guter Letzt leitet die Emsländerin gemeinsam mit einer Praktikantin und dem verantwortlichen Lehrer die Theater-AG. Auch dort ist bei den Proben ein Mix zwischen Deutsch und Englisch angesagt. Schüler zwischen der siebten und neunten Klasse nehmen an der Theater-AG teil. Diese besteht aus etwa 20 Schülern. Aktuell wird das Stück „Grimms Märchen“ geprobt, das im zweiten Schulhalbjahraufgeführt wird.

Weihnachtskonzert

Stichwort Proben. Die waren in der Zeit vor Nikolaus und zu Weihnachten besonders intensiv. Im Orchester, in dem Wilmes Saxofon spielt, wurden Lieder für ein Weihnachtskonzert in der Schule einstudiert. Seit Ende November ist die deutsche Schule adventlich mit Tannenbäumen und selbst gebastelten Sternen und Ähnlichem geschmückt. Es wurden Kekse gebacken und Lebkuchen verziert. „Wir haben also all die Dinge gemacht, die es an Schulen in Deutschland zu Weihnachten auch gibt. Allerdings ist es wirklich etwas anderes, wenn es draußen durchgehend mindestens 30 Grad sind und jeder nur in Sommerkleidung herumläuft. So richtig in Weihnachtsstimmung kommt man hier eher nicht.“

Keine hektische vorweihnachtliche Stimmung

Das findet Wilmes ein bisschen schade. „Da ich Weihnachten liebe, ist es für mich echt komisch, so gar nicht in Weihnachtsstimmung zu kommen. In den einheimischen größeren Supermärkten werden zwar auch einige Weihnachtsartikel verkauft, aber diese hektische vorweihnachtliche Stimmung, wie sie in Deutschland besonders in den Innenstädten zu spüren ist, gibt es hier einfach nicht.“

Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass abgesehen von einigen Familien an der deutschen Schule der Hauptteil der Bevölkerung muslimisch ist. Jeden Freitag gibt es das Freitagsgebet für die männlichen Schüler in der Turnhalle.

Muslimische Schüler

Ein Lehrer an der Schule erzählte der Emsländerin, dass einigen muslimischen Schülern von ihren Eltern bzw. ihrer religiösen Führung aus der Moschee sogar verboten werde, an der Weihnachtsfeier in der Schule teilzunehmen, Weihnachtslieder zu singen oder „frohe Weihnachten“ zu wünschen. Dazu müsse man wissen, dass für die einheimischen Indonesier alles auf Religion bezogen wird. „Religion spielt bei allem und jedem eine große Rolle. In der sogenannten Pancacila (die fünf Grundsätze der indonesischen Republik) steht, dass sich jeder Staatsbürger zu einer der sechs anerkannten Religionen bekennen muss (Prinzip der All-Einen göttlichen Herrschaft – Ketuhanan Yang Maha Esa).

Atheismus ist strafbar. „Dazu kommt noch, dass wirklich alle Indonesier (zum Beispiel auch die indonesischen Lehrkräfte an der Schule) an Geister/schwarze Magie glauben. So kann man für viel Geld eine Person mit einem Zauber belegen, und diese wird den Zauber erst gegen Bezahlung wieder los. Aberglaube wird hier also sehr großgeschrieben.“

An der deutschen Schule ist das zur Freude der Haselünnerin anders. „Weihnachten wird ganz normal traditionell gefeiert. Aber auch die muslimischen Feiertage werden genauso gefeiert. Dazu gehören das Idul-Fitri bzw. auf Indonesisch Lebaran (das Zuckerfest nach Ramadan). Das Ende des Schuljahres orientiert sich auch an diesem Fest, da dann alle zu ihren Familien fahren wollen. „Da kann es schon mal sein, dass man für eine Fahrt, die eigentlich drei Stunden dauert, 18 Stunden braucht.“

Familie kommt aus Haselünne zum Fest

Die Deutsche wird das Weihnachtsfest in Indonesien mit ihrer Familie verbringen. Sie kommt aus dem mehr als 11000 Kilometer entfernten Haselünne nach Jakarta. Von dort geht es weiter nach Bali. Irgendwie freut sich die angehende Lehrerin sogar darauf, dass das Weihnachtsfest dieses Jahr so ganz anders wird, „und es ist gar nicht so schlimm, dass ich hier nicht in die entsprechende Weihnachtsstimmung komme.“

Manchmal habe sie natürlich schon Gedanken, wie schön es wäre, „jetzt mit dickem Mantel, Schal, Mütze und Boots über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern. Aber da Weihnachten jedes Jahr wieder kommt, finde ich es auch toll, dieses Weihnachten einfach mal ganz anders zu verbringen: wahrscheinlich in Bikini am Strand mit einem Cocktail in der Hand“.