Bauausschuss Haselünne tagt Platz an Einmündung Hasestraße in Haselünne wird neu geplant

Haselünne. Mit Berichten aus der Verwaltung und zur Energiesituation der städtischen Liegenschaften sowie Bebauungsplänen in mehreren Ortsteilen hat sich der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt befasst. Dazu haben die Mitglieder die Gestaltung eines Platzes im Bereich der Einfahrt von der Hasestraße auf die B213 diskutiert.

Es sei geplant, dass die Schwimmhalle an der Hammer Straße am 15. Januar wieder geöffnet werde, erklärte Fachbereichsleiter Martin Pohlmann. Die Sporthalle solle am 1. Februar wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Hervorragend werde der neue Parkplatz hinter dem Rathaus angenommen, so Pohlmann weiter. In der Ortschaft Eltern sollen die Räume für die neue Kita ab August 2018 zur Verfügung stehen. (Den Bericht über die geplanten Sanierungen an Sporthalle und Schwimmbad lesen Sie hier)

LEDs senken Stromkosten

Gerd Niemann, Kommunalbetreuer der EWE erklärte, dass die Verbrauchszahlen der Straßenbeleuchtung seit dem Jahr 2011 durch die Umrüstung auf LED-Lampen deutlich gesunken sei. Trotzdem sei hier eine Kostensteigerung von etwa Euro 5.000 im Vergleich zum Kalenderjahr 2015 zu sehen. Das habe mit erhöhten Stromtarifen zu tun, so der EWE-Vertreter. Sechs Millionen Kilowattstunden wären beim Verbrauch von Wärme und Strom in den 32 Liegenschaften der Stadt im Jahr 2016 verbraucht worden. Hier gab es eine Kostensteigerung in Höhe von rund Euro 11.000. Alleine die Kläranlage habe Energiekosten von 210.000 Euro verschlungen. Auf rund Euro 660.000 bezifferte er die Gesamtsumme, welche die Kommune aufzubringen habe.

Rathaus spart Energie

Besonderes Lob zollte Niemann für die Verbrauchswerte des Rathauses, das Euro 18.000 an Energiekosten verschlungen habe. „Im Vergleich zu bauähnlichen Rathäusern in Deutschland fahren Sie hier deutlich günstiger“, rechnete er vor. Martin Pohlmann legte dem Ausschuss Haushaltsansätze vor, welche die volle Zustimmung der Ausschussmitglieder bekamen. So plant die Stadt mit Euro 80.000 Kosten für Bauleitplanungen. Die Straßenunterhaltungskosten bezifferte Pohlmann auf rund Euro 140.000. Für die Abwasserversorgung rechnet die Stadt mit einem Etat von etwa Euro 1,1 Millionen im Jahr 2018. Rund 40.000 Euro werde die Straßenbeleuchtung verschlingen.

Fläche für Wohnbebauung

Einstimmig votierten die Mitglieder, dass im Bereich des Erholungsgebiets die nunmehr städtische Fläche zu einer Baufläche für allgemeines Wohnen umgewandelt wird. Ebenso einstimmig erging der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Haverbecker Esch in der Ortschaft Bückelte. Ebenso reibungslos wurde einer Befreiung von der im Bebauungsplan Am Hasenöver (vierte Erweiterung) festgelegten, nicht überbaubaren Grundstücksfläche zugestimmt. Einstimmigkeit erzielte der Ausschuss auch beim Ausbau der Straßen Lüttge Feld und An den Koppelwiesen. Die voraussichtlichen Baukosten betragen Euro 650.000. Hier werden im Gegenzug Einnahmen von 100.000 Euro erwartet.

Platz wird neu gestaltet

Weiterer Diskussionsbedarf besteht bei der Gestaltung eines Platzes im Bereich der Einfahrt von der Hasestraße auf die B213. Hier wurden durch ein Planungsbüro zwei Vorschläge erarbeitet. So sollen die vorhandenen Sandsteinreliefs und die Nepomuk-Statue untergebracht werden. Eine Flächenentsiegelung soll durch die Anordnung von Grünflächen stattfinden. Dazu soll eine Kragplatte auf dem alten Brückenwiderlager hergestellt werden. Nach einer groben Kostenschätzung soll die Maßnahme Ausgaben in Höhe von 100.000 Euro verursachen. Bürgermeister Werner Schräer sagte, dass man auf die Zahlen genau schauen müsse, da eine transparente Kragplatte sehr pflegeintensiv sei und weitere Kosten verursache. Die SPD-Mitglieder votierten dafür, diese erst einmal aus der Planung herauszunehmen. Es erging der Mehrheitsbeschluss, den Entwurf B mit kleinerem Versiegelungsgrad, weiter zu planen.