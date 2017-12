Am Mittwoch sind Diebe in ein Wohnhaus in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Symbolfoto: imago stock&people

pm/hdw Haselünne. Am hellichten Tag sind am Mittwoch Diebe in ein Wohnhaus in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.