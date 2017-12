Umfangreiche Sanierung Schwimmhalle Haselünne ab Mitte Januar 2018 nutzbar

Die Sanierungsarbeiten an der Schwimm- und Sporthalle an den Hammer Tannen in Haselünne kommen gut voran. Foto: Carola Alge

Haselünne. Die Sanierungsarbeiten an der Schwimm- und Sporthalle an den Hammer Tannen in Haselünne kommen gut voran. Die Schwimmhalle steht Benutzern ab 15. Januar 2018, die Turnhalle zum 1. Februar 2018 wieder zur Verfügung.